Стартовавшая в Страсбурге вечерняя сессия ПАСЕ не сулит ничего хорошего для взаимоотношений России и Совета Европы.

Стартовавшая в Страсбурге вечерняя сессия ПАСЕ не сулит ничего хорошего для взаимоотношений России и Совета Европы.

Такое мнение высказал в личном Telegram-канале член Совета Федерации1, председатель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, по словам которого в саму суть Парламентской ассамблеи Совета Европы заложено враждебное отношение к России по любому вопросу, идет ли речь о Крыме, Приднестровье, Донбассе, Украине, Сирии, Абхазии или Южной Осетии.

«В отличие от Комитета министров Совета Европы, представляющего правительства стран ЕС, в той или иной степени заинтересованных в контактах и взаимодействии с Россией, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран – либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные», — объяснил сенатор.

Именно этим, по его словам, объясняются и чудовищные двойные стандарты ПАСЕ, депутаты которой откровенно закрывают глаза на такие преступления, как обстрел Цхинвала в 2008 году по приказу Саакашвили, массовое сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года или беспричинное заключение Кирилла Вышинского, целый год просидевшего в киевской тюрьме.

Точно так же в организации напрочь забыли Надежду Савченко, из-за которой ранее большинство в ПАСЕ закатывало истерики российской делегации.

«Саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве — и недавняя «героиня» тут же перестала интересовать недавно бурно аплодировавших ей евродепутатов», — напомнил Пушков.

Россия и ПАСЕ в сложившейся ситуации по определению не могут наладить отношения, уверен сенатор.

Уход российской делегации из ПАСЕ в 2014 – 2015 годах был неизбежен, также, как и последовавшая за ним почти пятилетняя пауза в работе делегации РФ в ПАСЕ. Однако, после того, как в 2019 году организация сняла с российской делегации все санкции и ограничения, и та вернулась, обстановка на этой площадке не только не улучшилась, а ухудшилась еще сильнее. Таким образом вопрос о целесообразности работы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы вновь актуален, заключил Алексей Пушков.