Global Times: Россия так и останется мишенью для Запада

Запад не может смириться с существованием такой сильной страны как Россия, и продолжает свои нападки на РФ, называть ее «авторитарной страной, несмотря на то, что это уже давно государство западного образца.

Запад не может смириться с существованием такой сильной страны как Россия, и продолжает свои нападки на РФ, называть ее «авторитарной страной, несмотря на то, что это уже давно государство западного образца.

Такое мнение высказывает автор статьи, опубликованной китайским изданием Global Times, который напоминает, что после распада Советского союза россияне надеялись стать частью Запада, но этим надеждам оказалось не суждено сбыться.

На днях США убедили своих союзников присоединиться к собственной санкционной политике по отношению к России и выслать российских дипломатов.

К этой суровой мере прибегли Чехия, Польша, Болгария, Румыния и Украина, то есть страны, ранее входившие в состав Советского Союза или в Организацию Варшавского договора.

«Когда Советский Союз распался, россияне не ожидали, что сегодня им придется столкнуться с такими проблемами. Они были уверены, что сумеют стать частью Запада. Однако печальная реальность заключается в том, что сегодня на Россию набросился не только Запад, но и бывшие "братья" и союзники Москвы», — отмечает китайский журналист.

Как отмечает автор статьи, страдания России можно назвать геополитической трагедией. Советскому Союзу было совсем не обязательно распадаться, его проблемы можно было решить путем реформ. Но союзные республики воспользовались тем, что игравшая ведущую роль в СССР Россия отдала контроль над ситуацией в их руки, и сделали выбор в пользу развала великой державы.

Россия после распада СССР провела «демократические реформы» и стала конституционным государством по западному образцу с многопартийной системой. В стране произошло много важных изменений, но это не мешает западу продолжать называть ее «авторитарной».

«Нападки Запада на Россию под предлогом необходимости защищать "свободу, демократию и права человека" не прекращаются. Те перемены, которых России удалось добиться такой огромной ценой, так и не получили признания со стороны Запада. Соединенные Штаты и Запад в целом продолжают считать Россию диаметральной противоположностью западной идеологии», — пишет журналист.

По его словам, сложившаяся прискорбная ситуация свидетельствует о том, что отношение Запада в целом и, США в частности, к России не зависит от того, какая там политическая система и никакие «демократические реформы» не помогут Москве добиться от них дружбы.

А если учесть, что Россия обладает мощным ядерным арсеналом и ее готовность отстаивать свои интересы, противоречащие интересам Запада, можно не сомневаться, что РФ так и останется мишенью для нападок.

В заключение автор отмечает, что Россия является гораздо более демократичной страной, чем Сингапур или Саудовская Аравия, но к ее несчастью она гораздо сильнее этих стран.