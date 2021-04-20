Der Spiegel: Австрия призывает не вводить против России новых санкций

Министры иностранных дел стран Евросоюза собираются обсудить требование Киева оказать Украине поддержку путем введения новых антироссийских санкций. Но глава МИД Австрии Александр Шалленберг уже выступил против этого шага.

Министры иностранных дел стран Евросоюза собираются обсудить требование Киева оказать Украине поддержку путем введения новых антироссийских санкций. Но глава МИД Австрии Александр Шалленберг уже выступил против этого шага.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, австрийский министр иностранных дел заявил, что Вену чрезвычайно беспокоит срыв перемирия на востоке Украины.

«Это опасная игра с огнем, любой неверный шаг может привести к катастрофе», — подчеркнул Шалленберг.

При этом министр призвал стороны конфликта использовать все возможности для урегулирования ситуации, в частности, задействовать «нормандский формат» Трехстороннюю контактную группу в Минске и ОБСЕ.

При этом австрийский министр подчеркнул, что Евросоюз не должен по призыву Украины вводить против России новые санкции.

«Сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы добиться деэскалации и снова активизировать диалог», — приводит Der Spiegel слова Александра Шалленберга.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины предложил Совету Европы новый пошаговый план Киева по «сдерживанию дальнейшей эскалации со стороны России», предполагающий введение против Москвы жестких санкций, которые затронут целые сектора российской экономики.