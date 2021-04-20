Пушков: Байден приедет на саммит с РФ с большой санкционной дубинкой за спиной

США, введя против России на прошлой неделе «умеренные» санкции, не самом деле не отменили более жесткий пакет ограничений, а лишь отложили их, решив посмотреть, как себя поведет Москва.

США, введя против России на прошлой неделе «умеренные» санкции, не самом деле не отменили более жесткий пакет ограничений, а лишь отложили их, решив посмотреть, как себя поведет Москва.

Такое предположение в свое Telegram-канале высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление президента США Джо Байдена, с которым тот выступил 15 апреля.

В частности, Байден, объявляя о введении против России очередного пакета санкций, заявил, что это довольно умеренные меры, по сравнению с теми жесткими санкциями, которые мог бы ввести Вашингтон.

По словам американского президента, он решил пока «не идти дальше» в вопросе антироссийских санкций, и оставить дверь открытой для дальнейших возможных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Таким образом, рассуждает Пушков, Байден дал понять, что не отменил принятие более жестких антироссийских санкций, а поставил этот вопрос в зависимость от дальнейших действий российского руководства, и может к нему вернуться. А возможно принятие новых санкций и вовсе было отложено Байденом до предстоящего саммита, по итогам которого президент США собирается определиться – вводить их или нет.

«Похоже, этот аспект речи президента США не был в полной мере воспринят наблюдателями, которые сосредоточились на ее более заметных контурах. Но этот мотив у Байдена прозвучал отчетливо. А это означает, что на саммит Байден собирается ехать, держа за спиной большую дубинку», — отмечает Пушков.

В заключение же сенатор предположил, что в Вашингтоне, возможно, задумали принудить Россию пойти на какие-то уступки под угрозой введения против нее новых более жестких санкций.