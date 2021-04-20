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15:34   20 Апреля 2021
Весь мир

Рар рассказал, кому может достаться «наследство Меркель» в гендерно корректной ФРГ

Рар рассказал, кому может достаться «наследство Меркель» в гендерно корректной ФРГ

Бывшая гимнастка Аналена Бербок, которую немецкая «Партия Зеленых» выдвинула кандидатом на пост федерального канцлера Германии, может действительно стать преемницей действующего канцлера Ангелы Меркель.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, который считает, что благодаря гендерно корректной позиции страны, у единственного кандидата женщины появляются очень хорошие шансы на победу.

«Христианские демократы и социал-демократы находятся в катастрофическом спаде. В Германии население ориентировано на либеральные ценности, которые Бербок сейчас будет красиво толкать», — объясняет Рар.

Для России же, по его словам, победа Аналены Бербок на выборах канцлера ФРГ обернется проблемами, так как бывшая гимнастка известна своим резко негативным отношением к Москве. Кроме того, Бербок получит поддержку всей либеральной прессы страны, а в Германии это является мощным фактором.

Рар рассказал, кому может достаться «наследство Меркель» в гендерно корректной ФРГ

«Но лично я не верю в победу Зеленых. Победит кандидат от ХДС/ХСС. Но Бербок станет вице-канцлером, не исключено что мы видим восхождение будущего министра иностранных дел Германии», — предположил немецкий политолог в заключение.

Напомним, с началом 2021 года в Германии стартовал предвыборный период. Осенью текущего года в ФРГ пройдут парламентские выборы, по итогам которых в стране смениться высшее руководство.

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