Рар рассказал, кому может достаться «наследство Меркель» в гендерно корректной ФРГ

Бывшая гимнастка Аналена Бербок, которую немецкая «Партия Зеленых» выдвинула кандидатом на пост федерального канцлера Германии, может действительно стать преемницей действующего канцлера Ангелы Меркель.

Бывшая гимнастка Аналена Бербок, которую немецкая «Партия Зеленых» выдвинула кандидатом на пост федерального канцлера Германии, может действительно стать преемницей действующего канцлера Ангелы Меркель.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, который считает, что благодаря гендерно корректной позиции страны, у единственного кандидата женщины появляются очень хорошие шансы на победу.

«Христианские демократы и социал-демократы находятся в катастрофическом спаде. В Германии население ориентировано на либеральные ценности, которые Бербок сейчас будет красиво толкать», — объясняет Рар.

Для России же, по его словам, победа Аналены Бербок на выборах канцлера ФРГ обернется проблемами, так как бывшая гимнастка известна своим резко негативным отношением к Москве. Кроме того, Бербок получит поддержку всей либеральной прессы страны, а в Германии это является мощным фактором.

«Но лично я не верю в победу Зеленых. Победит кандидат от ХДС/ХСС. Но Бербок станет вице-канцлером, не исключено что мы видим восхождение будущего министра иностранных дел Германии», — предположил немецкий политолог в заключение.

Напомним, с началом 2021 года в Германии стартовал предвыборный период. Осенью текущего года в ФРГ пройдут парламентские выборы, по итогам которых в стране смениться высшее руководство.