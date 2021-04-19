МЧС подтвердило данные о взрыве газа под Нижним Новгородом

Взрыв из-за утечки бытового газа произошел в одном из домов села Маргуша Нижегородской области. Пожар зафиксирован на площади 1200 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Взрыв из-за утечки бытового газа произошел в одном из домов села Маргуша Нижегородской области. Пожар зафиксирован на площади 1200 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Информация о взрыве поступила на пульт к спасателям в 20:43 в понедельник. Прибывшая на место инцидента бригада специалистов МЧС установила, что в загоревшемся здании обрушилась несущая конструкция.

В результате чрезвычайного происшествия в жилом доме под Нижним Новгородом увечья получили три человека. На данный момент пострадавших доставили в больницу, а на месте инцидента проводится эвакуация жильцов.