Сторонники Алексея Навального в попытках нажиться на страданиях обычных россиян призывают их принять участие в несанкционированных митингах в поддержку блогера.

Сторонники Алексея Навального в попытках нажиться на страданиях обычных россиян призывают их принять участие в несанкционированных митингах в поддержку блогера.

На самом деле под ширмой миссии по спасению Навального сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) скрывают неистовое желание заработать у иностранных покровителей. Они знают, что размер финансирования и поддержка со стороны Европы растет исключительно на крови демонстрантов. Таким образом генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал готовящиеся командой блогера незаконные акции.

"Они стремятся максимально поломать судьбы этих людей... Это же совершенно очевидно. Волков, Ашурков, Певчих — это проходимцы, жулики, которые под чужие политические проекты зарабатывают себе деньги", — добавил специалист.

Менеджер проектов ФБК Леонид Волков и исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, а также глава отдела расследований Мария Певчих заблаговременно бежали из России. В частности, это связано с необходимостью обезопасить себя от ответственности за призывы к участию в незаконных демонстрациях.