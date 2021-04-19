Владимир Путин рассказал о подготовке послания для Федерального собрания

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник провел совещание с кабмином по подготовке послания. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".

Президент России Владимир Путин вечером в понедельник провел совещание с кабмином по подготовке послания. Об этом сообщает телеканал "Россия-24".

Российский лидер также рассказал, что в течение двух дней проводил совещание по этому поводу, в том числе с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром финансов Антоном Силуановым. Глава государства отметил, что во время выработки мер к посланию нужно рачительно отнестись к финансам, чтобы каждый рубль пошел на пользу экономике и поддержку людей.

Владимир Путин подчеркнул, что вопросы социальной политики и развития инфраструктуры станут приоритетными темами в его послании для Федерального собрания. Эти вопросы глава государства обсуждает на совещаниях и намерен завершить дискуссии во вторник.