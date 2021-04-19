Жители Дедовичского района в Псковской области лишились важного подвесного моста

Навесной деревянный мост в деревне Болчино Дедовичского района Псковской области сгорел. Переправа связывала два берега через реку Шелонь.

Навесной деревянный мост в деревне Болчино Дедовичского района Псковской области сгорел. Переправа связывала два берега через реку Шелонь.

Об этом сообщила районная газета "Коммуна". По данным, возгорание произошло в результате пала травы. Глава сельского поселения "Вязьевская волость" Александр Дмитриевич уточнил, что в результате поджога травы "перегорел один из тросов, на котором лежал настил из досок".

Недавно директор тульского экзотариума Татьяна Моисеева рассказала об опасности и вреде поджога сухой травы весной. По ее словам, огонь вредит почве, уничтожая семена, побеги и почки.