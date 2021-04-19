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22:32   19 Апреля 2021
Происшествия

Судно "Север-7" загорелось у морского вокзала в Мурманске

Судно "Север-7" загорелось у морского вокзала в Мурманске

Экстренные службы приехали на срочный вызов к морскому вокзалу в городе Мурманске из-за пожара на пришвартованном судне. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

На вызов приехали три пожарно-спасательные бригады и специализированный автомобиль. Возгорание произошло в кубрике судна. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Судно находилось в процессе разделки на металл. Об этом сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

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#пожар #север-7 #мурманск

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