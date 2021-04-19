Экстрасенс Миронова предрекла вмешательства Запада в дела Белоруссии

Угрозы для президента Белоруссии Александра Лукашенко, его семьи и карьеры не предвидится. Но должны появиться волнения со стороны Запада, уверена экстрасенс Дарья Миронова.

Угрозы для президента Белоруссии Александра Лукашенко, его семьи и карьеры не предвидится. Но должны появиться волнения со стороны Запада, уверена экстрасенс Дарья Миронова.

На Александра Лукашенко и его семью готовили покушение. В этом президент Белоруссии обвинил спецслужбы США. Лидер государства пообещал принять "одно из принципиальных решений", но не сказал, о чем именно идет речь, передает New Inform.

"В конце мая должны появиться новые волнения, подогретые финансовыми возможностями Америки. Спонсорами выступит группа лиц из США, она попытается создать неприязнь к существующей действующей власти, а также организовать незаконные акции", — отметила экстрасенс.

Если митинги и начнутся, то их организаторам не удастся усугубить ситуацию в Белоруссии. А вот для жизни президента и его семьи реальной политической угрозы или угрозы жизни нет. Экстрасенс Миронова видит поддержку и защиту со стороны России, а Лукашенко продолжит твердо стоять у власти.