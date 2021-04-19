Переговоры политсоветников "нормандского формата" оказались безрезультатными

Политсоветники "нормандского формата" провели трехчасовые переговоры, которые так и не дали результатов. Об этом заявил источник в российской делегации.

Политсоветники "нормандского формата" провели трехчасовые переговоры, которые так и не дали результатов. Об этом заявил источник в российской делегации.

Видеоконференция была посвящена Минским соглашениям, в первую очередь обсудили вопросы о соблюдении перемирия, передает РИА Новости. К другим кластерам участники переговоров так и не приступили.

"Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня, в стиле, как было сказано (замруководителя администрации президента РФ Дмитрием) Козаком на переговорах, "мы за все хорошее и против всего плохого", — отметил источник.

Россия же выдвинула конкретные предложения по "предотвращению эскалации перестрелок, а также о способах привлечения к ответственности виновных". Украинская сторона же не поддержала озвученные идеи.