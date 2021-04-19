Каспаров рассказал о давлении ЕС на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель давят на Украину с целью выполнения Минских соглашений в выгодной для Кремля последовательности. Такое мнение высказал Гарри Каспаров в эфире телеканала «Прямой».

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель давят на Украину с целью выполнения Минских соглашений в выгодной для Кремля последовательности. Такое мнение высказал Гарри Каспаров в эфире телеканала «Прямой».

«[Президент РФ Владимир] Путин, конечно, ждет того, что с подачи Макрона и Меркель, но в первую очередь Макрона, Украина согласится на капитулянтские условия, которые, как я понимаю, будут обсуждаться в группе советников», – считает он.

Киев не согласится на начало федерализации, которая предусмотрена Минскими соглашениями, убежден Каспаров. В конечном итоге ситуация будет двигаться к нарастанию конфликта между Западом и Россией.

«Путин вынужден будет отвечать, а у коллективного Запада тоже рано или поздно не остается выбора. И, может быть, мы действительно находимся сейчас на пороге принципиально новой геополитической раскладки, когда Запад, несмотря на все нежелание, вынужден будет вступить на прямую конфронтацию», — заключил гость эфира.

На днях лидеры Франции и Германии провели видеоконференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам которой призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной. Политолог Евгений Сатановский заявил, что Париж и Берлин никогда не были нейтральными арбитрами в вопросах, связанных с прекращением гражданской войны на Украине.