Главе воронежского "Автолайна" предъявлены требования на полмиллиарда рублей

"Промсвязьбанк" подал заявление в Арбитражный суд Воронежской области о включении в процедуру банкротства Дмитрия Крутских долга по поручительству.

"Промсвязьбанк" подал заявление в Арбитражный суд Воронежской области о включении в процедуру банкротства Дмитрия Крутских долга по поручительству.

Суд после принятия заявления предложил главе крупного транспортного предприятия города до 21 апреля предоставить письменный отзыв либо документально обоснованные возражения. По информации кредитора, бизнесмен задолжал 267,88 млн рублей основного долга, 244,88 млн процентов, а также 60 тыс. рублей госпошлины.

"Я выступил поручителем по кредитам тогдашнего партнера. Он их не выплатил. Сейчас у нас совместных бизнес-проектов нет. С моими компаниями эти долги никак не связаны", — прокомментировал ситуацию Крутских.

Заявление о самобанкротстве Дмитрий Крутских подал в ноябре 2020 года. 27 января 2021-го Арбитражный суд Воронежской области признал его обоснованным.

ГК "Автолайн+" обслуживает почти тридцать воронежских маршрутов, многие из которых имеют для города стратегическое значение.