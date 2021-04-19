В биографии вдовца певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова появились очередные скандальные подробности.

В биографии вдовца певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова появились очередные скандальные подробности.

Родственники Валентины Легкоступовой уверены, что ее третий супруг причастен к ее смерти. Они ведут собственное расследование, и в этом деле им помогает женщина по имени Светлана, благодаря которой нашлась еще одна жертва вдовца певицы Валентины Легкоступовой. По ее словам, 14 лет назад он состоял в отношениях с некой Тамарой.

Знакомая жертвы объяснила, что яхтсмен ввел ее в заблуждение — пообещал купить дом, но ради этого нужно было продать квартиру Тамары. В итоге мужчина обманул ее на несколько миллионов рублей.

"Позднее я позвонила Тамаре, чтобы узнать о ее решении и выяснила, что Фирсов ее обманул. Тамара продала свою квартиру, мечтая купить дом. На сделке присутствовал Фирсов. Когда Тамара отлучилась в магазин, Фирсов исчез вместе с деньгами", — рассказала Светлана в эфире шоу "Пусть говорят".

После этого мужчина не выходил на связь со своей знакомой. Но это еще не все подробности истории. По словам Светланы, Фирсов на момент знакомства с Тамарой был женат, о чем она узнала за несколько дней до сделки.

"После всего произошедшего Тамаре негде было жить, поэтому я пустила ее к себе. На фоне этой истории Тамара начала сильно выпивать, из-за этого мы ссорились. В итоге она от меня съехала. Уже позднее я выяснила, что она умерла", — завершила свою историю героиня студии.

Сам Юрий Фирсов про эти отношения никогда не рассказывал. Родственники звезды уверены, что яхтсмен планировал похожим образом обмануть Легкоступову.