Памятку для находящихся в Турции россиян выпустила Росавиация

Российским туристам, которые летели за рубеж транзитом через Турцию, посоветовали самостоятельно планировать возвращение домой.

Российским туристам, которые летели за рубеж транзитом через Турцию, посоветовали самостоятельно планировать возвращение домой.

Путешественникам рекомендуется отслеживать информацию от авиакомпаний, у которых были приобретены билеты на самолет. Перевозчики, осуществлявшие рейс из Турции в РФ, не несут ответственность за перелет из другого государства, говорится в совместной памятке Росавиации и Минтранса.

"Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию", — уточнили специалисты.

Оставшимся в Танзании туристам следует обратиться в фирму, где были куплены билеты, или к туроператорам. Вернуться в Россию также можно через ОАЭ, Эфиопию, Германию и Катар. РФ ограничила перелеты в Турцию и Танзанию 15 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.