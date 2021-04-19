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20:50   19 Апреля 2021
Общество

Памятку для находящихся в Турции россиян выпустила Росавиация

Памятку для находящихся в Турции россиян выпустила Росавиация

Российским туристам, которые летели за рубеж транзитом через Турцию, посоветовали самостоятельно планировать возвращение домой.

Путешественникам рекомендуется отслеживать информацию от авиакомпаний, у которых были приобретены билеты на самолет. Перевозчики, осуществлявшие рейс из Турции в РФ, не несут ответственность за перелет из другого государства, говорится в совместной памятке Росавиации и Минтранса.

"Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию", — уточнили специалисты.

Оставшимся в Танзании туристам следует обратиться в фирму, где были куплены билеты, или к туроператорам. Вернуться в Россию также можно через ОАЭ, Эфиопию, Германию и Катар. РФ ограничила перелеты в Турцию и Танзанию 15 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

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#турция #росавиация #коронавирус

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