Анна Заворотнюк объяснила, почему не говорит об онкобольной матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, что тяжело воспринимает все вопросы о ее матери.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, что тяжело воспринимает все вопросы о ее матери.

Актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось 3 апреля 50 лет. В сентябре 2019 года звезда сериала "Моя прекрасная няня" исчезла из поля зрения публики. Сейчас артистка лечится от рака головного мозга. За два года с момента лечения она прошла курсы химиотерапии и перенесла две операции.

Родственники звезды не сообщают прессе подробности о состоянии актрисы, которую любят миллионы россиян. Только иногда ее старшая дочь Анна Заворотнюк пишет о маме на своей странице в Instagram.

Девушка объяснила, почему почти не говорит об онкобольной матери. По ее словам, есть люди, которые действительно волнуются за здоровье актрисы, а есть те, кому интересно распускать сплетни. Близкие звезды стремятся оградить ее от любой шумихи. По этой причине наследница артистки предпочитает хранить молчание.

"Эту тему мне безумно больно и сложно раскрывать. Как вы уже поняли. Я не хочу сотрясать воздух. Благодарю тех, кто желает здоровья маме", — сообщила Анна Заворотнюк в Stories.

Родственники звезды в борьбе с раком ищут разные методы лечения. Заворотнюк больше года наблюдается в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при Управлении делами президента России в Москве.