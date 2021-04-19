Чехи хотят вернуть площадь посольства РФ в Праге к состоянию июля 1968 года

Пражские власти потребовали вернуть землю, которую занимает российское представительство. Об этом староста района "Прага-7" Ян Чижински написал в Twitter.

Пражские власти потребовали вернуть землю, которую занимает российское представительство. Об этом староста района "Прага-7" Ян Чижински написал в Twitter.

Городской совет Праги призвал поднять вопрос о возвращении площади посольства РФ к состоянию, предшествовавшему вводу войск Варшавского договора в августе 1968 года. По словам местных журналистов, представители власти хотят восстановить там зеленые насаждения. Речь идет о половине гектара земли в парке "Стромовка".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил о высылке 18 сотрудников российского посольства в Праге. Москва в ответ объявила 20 работников дипмиссии республики персонами нон грата. По словам чешского вице-премьера Яна Гамачека, шаг РФ оказался более сильным, чем ожидалось.