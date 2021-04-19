Соболь не хочет "очернить" свою репутацию участием в митинге в поддержку Навального

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь не поддержала сетевую активность в поддержку блогера Алексея Навального.

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь не поддержала сетевую активность в поддержку блогера Алексея Навального.

Соратники осужденного блогера Леонид Волков и Иван Жданов ранее анонсировали акции, направленные на привлечение внимания к аресту Навального. ФБК развернул информационную кампанию в Сети, чтобы обратить внимание общественности на ситуацию с блогером.

Любовь Соболь, как отмечают журналисты издания "ПолитЭксперт", не присоединилась к указанным мерам. Публицист Юлия Витязева считает, что юрист таким образом "очернит" свою репутацию и втянется в проблемы с законом.

"От посещения воздержится. Просто потому, что в этом случае ее условное наказание вполне может стать реальным. Ведь сборище будет несогласованным. А на исправительные работы Любе, похоже, совсем не хочется", — написала Витязева в соцсетях.

Она отметила, что Соболь не захочет участвовать в митингах, так как ее текущая мера пресечения по "санитарному делу" (запрет определенных действий) может быть ужесточена.