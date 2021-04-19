Украинские пограничники обнаружили подземный спиртопровод на границе с Молдавией

Пограничники обнаружили в Одесской области трубопровод, через который планировалось перегонять спирт на территорию Молдавии.

Пограничники обнаружили в Одесской области трубопровод, через который планировалось перегонять спирт на территорию Молдавии.

Согласно официальной информации, пластиковый шланг был диаметром 32 сантиметра, контрабандисты закопали его на глубине в 1 метр. Пограничники считают, что спиртопроводом еще не успели воспользоваться, учитывая отсутствие характерного запаха. Кроме того, внутри посередине он был сухим.

У силовиков почти нет сомнений, что шланг намеревались использовать для перекачки спирта. Пограничникам пришлось вызвать спецтехнику, с помощью которой выкопали более 100 метров трубопровода. Он вел к частному дому в селе Розалевка.