Биолог объяснил россиянам, когда лучше всего сеять семена

Начинать посев культур можно, когда температура почвы на глубине восьми сантиметров достигнет восьми градусов, заявила кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Начинать посев культур можно, когда температура почвы на глубине восьми сантиметров достигнет восьми градусов, заявила кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Для подстраховки специалист порекомендовала использовать сухие семена. Они постепенно набухнут и прорастут, когда наступит максимальное благоприятное для этого время. Еще можно использовать смешанный посев сухих, намоченных и проросших семян, отметила кандидат биологических наук Ольга Леушева.

"Но если в вас все же зазвучит голос предков, возьмите горсть земли, сожмите в кулаке и уроните комок с высоты около одного метра. Если комок не рассыпался — почва еще слишком влажная, не спешите с посевами и посадками", — посоветовала собеседница "Казанских ведомостей".

Некоторые семена относятся к холодостойким. Например, горох и бобы прорастают при температуре от двух до шести градусов. К тому же такие растения переносят кратковременные заморозки. А, например, семена фасоли загнивают в холодной и влажной почве.