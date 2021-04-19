Представители российской организации Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) узнали о гибели в Чикаго 13-летнего Адама Толедо, который стал жертвой произвола со стороны полиции.

Представители российской организации Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) узнали о гибели в Чикаго 13-летнего Адама Толедо, который стал жертвой произвола со стороны полиции.

По предварительным данным, мальчик из мексиканского квартала находился на улице в темное время суток и якобы попытался сбежать от правоохранителей, которые отреагировали на тревожный сигнал. В ходе задержания оперативники застрелили несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Изначально патрульные говорили о том, что Толедо был вооружен. Однако нательная камера полицейского показала, что мальчик поднял руки на требование правоохранителей и повернулся к ним лицом, передает Федеральное агентство новостей. Узнав о произошедшем, мать школьника стала требовать немедленного обнародования деталей трагедии.

После отечественный ФБР решил обратиться за комментарием об инциденте к президенту США Джозефу Байдену, а также к госсекретарю Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарланду. Инициативная группа организации пояснила, что готова оказать помощь семье убитого Толедо.