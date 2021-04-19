Труп убитого сыном воронежца обнаружили через три недели после смерти

Молодой житель села Васильевка стал фигурантом дела об убийстве собственного отца, сообщает СКР по региону. Тело погибшего удалось найти через три недели после преступления.

Молодой житель села Васильевка стал фигурантом дела об убийстве собственного отца, сообщает СКР по региону. Тело погибшего удалось найти через три недели после преступления.

По данным следствия, между родственниками произошел конфликт, во время которого 19-летний юноша избил оппонента. Согласно предварительной версии, молодой человек задушил отца веревкой, а затем закопал труп во дворе дома.

Полиция наткнулась на тело в ходе обыска в рамках уголовного дела о краже в сельском магазине. Теперь подозреваемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Его судьбу в ближайшее время решит суд.