Журналист Соломин назвал непонятными мотивы Волкова в организации новой акции ФБК

"Фонд борьбы с коррупцией" (иноагент) назвал дату новой незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Ведущий "Эха Москвы" Алексей Соломин критически оценил эту идею.

"Фонд борьбы с коррупцией" (иноагент) назвал дату новой незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Ведущий "Эха Москвы" Алексей Соломин критически оценил эту идею.

Журналист обвинил менеджера проектов фонда Леонида Волкова в непрозрачности мотивов, заявив, что он действует как провокатор или недальновидный человек. Потенциальные участники незаконной акции не готовы к массовым разгонам. Они останутся недовольны отсутствием предупреждений, заявил Соломин в передаче "Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева". В ФБК либо не продумали последствий анонсированной акции, либо же сознательно "толкают людей под дубинки", предположил журналист.

"Мне кажется, в нынешней ситуации объявлять о такой акции протеста — это или провокация, или идиотизм. Вот Волков производит впечатление в этой ситуации человека, про которого говорят "подментованный"", — цитирует Соломина "ПолитЭксперт".

Алексей Соломин убежден, что новая акция ФБК не принесет пользы. Эффективность работы фонда нулевая, заявил журналист. Мотивы Волкова непонятны. Они дают почву для домыслов, подчеркнул Соломин. Обществу нужно больше понимания, какую цель преследует менеджер проектов ФБК, резюмировал журналист.