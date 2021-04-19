«Новые проекты» для Клайпедского порта обнажили трагедию Литвы

Руководство Литвы своей политикой практически вырезала удобный для многих Клайпедский порт из сложной схемы евразийских торговых отношений, и теперь руководство гавани вынуждено затевать сложные и затратные проекты, чтобы привлечь потерянных клиентов.

Руководство Литвы своей политикой практически вырезала удобный для многих Клайпедский порт из сложной схемы евразийских торговых отношений, и теперь руководство гавани вынуждено затевать сложные и затратные проекты, чтобы привлечь потерянных клиентов.

Об этом в беседе с Baltnews заявил Василий Колташов – глава Центра политэкономических исследований Института Нового общества, комментируя планы дирекции Клайпедского создать концепцию «зеленой» гавани, чтобы стимулировать другие портовые компании внедрять и развивать экологически чистые технологии.

«Мы придерживаемся установленного нами курса и целенаправленно стремимся к нему. Не только Балтийское море, но и мировые порты отдают предпочтение экологической устойчивости. Наш критерий устойчивости будет важен для конкурентоспособности бизнеса в будущем…, — заявил ранее гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас. — Существуют национальные и международные требования, которые дают нам зеленое направление, которому мы должны следовать».

Как сообщается на сайте гавани, руководство порта уже объявило тендер на создание «зеленой концепции». Участникам предложено оценить, какое воздействие портовая деятельность оказывает на окружающую среду, а также представить на рассмотрение собственный план устойчивого развития Клайпедского порта, направленный на развитие «зеленых» технологий и стимулирующий портовые хозяйственные субъекты.

Также участники конкурса должны изучить положительные примеры в этой области других портов, лидирующих в Балтийском море и Европейском союзе.

При этом ранее руководства Клайпедского порта подписало договор на развитие южной части гавани с американским предприятием Moffatt & Nichol.

Как считают в Литве, основной проблемой порта является нехватка территорий, а, если акваторию порта расширить, он бы мог принимать крупные суда.

Комментируя идеи дирекции Клайпедского порта, Василий Колташов напомнил, что Литва сама лишила некогда процветающую гавань возможности работать с оживленными евразийскими торговыми маршрутами.

«Клайпедский порт – хороший, его можно переоборудовать и деньги на это можно потратить. Но дело в том, что политика Литвы фактически вырезала этот прекрасный порт из сложной системы евразийских торговых отношений, которые во многом замкнуты на Россию. Это было очень сложно сделать, потому что (участники евразийской торговли) Литву не хотели обходить, а, наоборот, хотели продолжать пользоваться портом», — отметил эксперт.

Но руководство Литвы, сделавшее ставку на русофобскую политику, добилось невозможного, и лишило Клайпеду транзитного грузооборота. В результате дирекция гавани вынуждена заниматься подобными грандиозными проектами, чтобы порт мог оставаться на плаву, заключил Василий Колташов.