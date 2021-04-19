Таджикский бизнесмен стал новым гостем проекта о жизни мигрантов в РФ

Новая часть проекта, посвященного жизни мигрантов в России, появилась в широком доступе в интернете.

Новая часть проекта, посвященного жизни мигрантов в России, появилась в широком доступе в интернете.

Новая серия популярного проекта "Урюк и клюква", который рассказывает о трудностях жизни мигрантов в РФ, появилась в интернете. Все желающие могут посмотреть ее на YouTube. В этот раз героем выпуска стал таджикский бизнесмен Фарид Чакабоев.

"Многие думают: мигранты все заработанные деньги отправляют на родину. Вовсе нет. Иногда они отправляют колбасу. Что еще кладут в посылки? Сколько отдают за жилье? Сколько оставляют полицейским?" — следует из описания ролика, пишет RT.

Раньше мигрант работал простым грузчиком, однако ему удалось стать миллионером. В ходе передачи он рассказал, на что чаще всего тратят деньги приезжие в Москве.

Несколько дней назад Федерация мигрантов предложила МВД России амнистировать всех нелегалов. Такое предложение глава организации выдвинул после того, как МВД потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые приехали в РФ незаконно, сообщает 360tv.ru.