Премьер Великобритании выпил первый бокал пива после ослабления локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления коронавирусных ограничений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выпил первую пинту пива после ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом свидетельствуют кадры британских СМИ. В понедельник Борис Джонсон был замечен в пабе The Mount с бокалом пива. По данным местных СМИ, он посетил заведение во время рабочего визита в Вулвергемптон.

Премьер-министр Джонсон планировал посетить паб 12 апреля, в первый день снятия коронавирусных ограничений, но отложил визит из-за траура по принцу Филиппу.

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля на 99-м году жизни. В начале марта он перенес серьезную операцию на сердце. Траурные мероприятия прошли в стране 17 апреля.