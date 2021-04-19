Сотрудники ФСБ задержали саратовского следователя по подозрению в коррупции
Следователь из Саратовской области стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве и получении крупной взятки. Подозреваемого задержали оперативники ФСБ.
По версии правоохранительных органов, обвиняемый решил нарушить закон, чтобы заработать миллион рублей. Такую сумму он потребовал с четырех сотрудников ФСИН, сообщили в региональном СУ СКР.
Поводом стали материалы проверки в отношении силовиков. Следователь прямо сказал, если не будет денег, последует возбуждение уголовного дело по статье о халатности.
Сотрудники ФСИН рассказали о вымогательстве представителям ФСБ. Дальнейшее происходило под контролем спецслужбы. Один из сотрудников ФСИН встретился со следователем и отдал ему полмиллиона рублей. Фигурант потребовал, чтобы к определенной дате ему была передана вторая половина суммы. Сразу же после этого его задержали оперативники.