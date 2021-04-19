Американский сенатор рассказал об антироссийских санкциях в разговоре с пранкерами

Сенатор США Бен Кардин купился на розыгрыш российских пранкеров и обсудил с ними санкции в отношении России.

Сенатор США Бен Кардин купился на розыгрыш российских пранкеров и обсудил с ними санкции в отношении России.

Пранкеры, известные под именами Вован и Лексус, выложили запись своего разговора на YouTube-канале. Они позвонили Бену Кардину и представились министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом ПАСЕ от Украины Александром Мережко.

Говоря о санкциях, Бен Кардин отметил необходимость совместной работы Соединенных Штатов и Европы:

"Мы хотим ввести санкции против тех предприятий, которые работают с Россией, чтобы построить "Северный поток — 2"".

Пранкеры внесли предложение распространить санкции на всех немецких госслужащих, которые поддерживают строительство газопровода. После этого Вован и Лексус пошутили, что российский бизнесмен Евгений Пригожин собирается приехать на Евровидение и подкупить судей.

В завершение блогеры обсудили с сенатором тему расизма. Разговор закончился, когда Бен Кардин услышал обвинение в расизме в свой адрес и только тогда понял, что его разыграли.