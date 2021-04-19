Офис президента Украины хотел развалить партию Порошенко при помощи крымских татар

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак хотел использовать депутатов крымскотатарской национальности для развала партии бывшего президента Петра Порошенко.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак хотел использовать депутатов крымскотатарской национальности для развала партии бывшего президента Петра Порошенко.

Руководитель офиса украинского лидера предложил сформировать в Верховной раде политическую группу "Крым". Чтобы стать членом нового объединения, парламентарии крымскотатарской национальности должны были выйти из состава "Европейской солидарности" (ЕС), возглавляемой Порошенко. Об этом рассказал депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.

Андрей Ермак высказался за то, чтобы из парламентских фракций вышли не только Джемилев, но и другие депутаты, включая Ахтема Чийгоза (ЕС) и Рустема Умерова (партия "Голос"). И тогда, по мнению главы офиса президента, Рада легче бы решала вопросы, связанные с Крымом, рассказал Джемилев.

Андрей Ермак планировал, что политики покинут свою партии ради формирования новой политической силы. Впервые диалог о создании "крымской партии" состоялся в прошлом году. На переговорах присутствовали Рустем Умеров и руководитель "Меджлиса крымско-татарского народа", (организация признана экстремистской и запрещена в России) Рефат Чубаров, пишет Федеральное агентство новостей.