Агенты абвера. Как Гитлер хотел победить СССР с помощью Афганистана

Третий Рейх пытался натравить афганского короля на СССР еще до начала Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны в целях безопасности Верховный Главнокомандующий СССР Иосиф Сталин оккупировал северную часть Ирана. Однако на южных рубежах Советского Союза была еще одна опасная страна — Афганистан. Натравить афганского короля на Москву еще в начале 1940-х годов всячески пытался Третий Рейх.

Династия Надиров

В новейшей истории Афганистана случались периоды теплых отношений с СССР, однако антисоветские настроения в этой стране были сильны. Их подпитывали басмачи и влиятельные эмигранты из ликвидированных «красными» Хивинского и Бухарского ханств.

Между Афганистаном и Средней Азией не было четкой этнической границы. Правящие круги королевства мечтали о расширении территории за счет советских республик. Экспансионистские замыслы афганцев оказались как нельзя кстати для агентуры абвера (немецкой военной разведки) в Кабуле.

Численность германских специалистов, работающих в Афганистане, была одной из самых высоких среди других стран — свыше 300 человек. В афганских министерствах работали германские советники, в афганской армии служили военные инструкторы Вермахта, в полиции были германские полицейские советники.

Еще до начала Великой Отечественной войны лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер вел переговоры с чиновниками и министрами Афганистана о выгоде нападения на СССР. Позже Кабул встретил с энтузиазмом новость о начале войны. В первые же дни король Мухаммед Захир-шах из личных средств выделил крупную сумму на служение благодарственных молебнов, заявляя, что опасность нападения СССР на Афганистан на миновала.

Премьер-министр Мохаммад Хашим-хан заявлял близким ему афганцам, что Советский Союз будет побежден, ослабнет и подвергнется расчленению к выгоде Афганистана. Разработкой плана военного похода на СССР занялся сам сердар (афганский аналог титулов князь или принц) Мухаммед Дауд, двоюродный брат короля. И все же кабульский режим казался нацистам недостаточно агрессивным. В абвере созрел замысел госпереворота в Афганистане.

На трон королевства немцы рассчитывали посадить бывшего эмира Амануллу-хана, который жил в эмиграции в Италии. Некогда известный как друг Советского Союза Аманулла, по мнению гитлеровцев, легко превратился бы в марионетку ради власти. Другим направлением работы агентов стало налаживание контактов с басмачами и белоэмигрантами.

Поражение немецкой агентуры

Деятельности абверов противодействовала советская резидентура в Кабуле под руководством Михаила Аллахвердова. Впрочем, в распоряжении СССР были всего лишь пять кадровых разведчиков и 15 агентов. Объединявшись с английской разведкой, удалось победить влиятельную афганскую партию германофилов.

Король Захир-шах принял предложение выслать немецких и итальянских специалистов, не связанных с работой посольства. 5-6 ноября 1941 года Всеафганская лойя-джирга (учредительное собрание) подтвердила, что иностранным державам запрещается использовать Афганистан для военных целей. Так сорвались планы гитлеровцев навязать Москве «второй фронт» на юге.

При этом в начале 1941 года абвер создал организацию «Унион», она же «Фаал», чтобы координировать боевую деятельность формирований басмачей для нападения на территорию Среднеазиатских республик СССР. Детище нацистов действовало вплоть до 1943 года. Курбаши наиболее крупного туркменского формирования Кызыл Аяк летом 1942 года готов был выставить против СССР 10 тысяч штыков (немцам он заявил даже о 40 тысячах).

Финансировать поход на север собирался экс-эмир Бухары Сеид Алим-хан, который ради этого продал часть своих сокровищ. После разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и в битве на Курской дуге, план вторжения германских войск в Среднюю Азию сорвался, как и доставка самолетами Люфтваффе вооружения басмачам. Формирования без труда удалось разгромить.