Норкин рассмешил телестудию осторожным анекдотом о разговоре Байдена и Путина

Ведущий программы "Место встречи" на канале НТВ Андрей Норкин рассмешил публику анекдотом с отсылками на разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.

Ведущий программы "Место встречи" на канале НТВ Андрей Норкин рассмешил публику анекдотом с отсылками на разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом.

Норкин в эфире передачи от 19 апреля обсудил с гостями нападки стран Запада на Россию и начало дипломатического противостояния с Чехией. В финале выпуска он рассказал осторожный анекдот, который напомнил о телефонном разговоре Путина и Байдена.

— Владимир Владимирович, там вам опять этот старый маразматик звонит. — Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить, человек уже в возрасте, пожилой... Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Ну, это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам!

Норкин не назвал в анекдоте ни одной фамилии, но публика поняла, что речь идет о Путине и Байдене, и наградила телеведущего бурными овациями.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что Путин примет участие в международном саммите по вопросам климата 22 апреля.