Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:13   19 Апреля 2021
Общество

В 2021 году петербуржцы примут участие в шествии "Бессмертного полка" в онлайн-формате

В 2021 году петербуржцы примут участие в шествии "Бессмертного полка" в онлайн-формате

Роспотребнадзор запретил организаторам акции "Бессмертный полк" провести 9 Мая шествие по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге.

О смене формата шествия в этом году "Невским новостям" рассказал глава регионального штаба "Бессмертного полка" Андрей Краснобаев. Как бы организаторы ни хотели провести шествие по центру Петербурга, Роспотребнадзор настоял на ограничениях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Это тяжелое для нас решение, но штаб принял его. Мы не будем подавать заявку на проведение шествия", — рассказал Краснобаев.

В этом году шествие в Петербурге пройдет в онлайн-формате, заявки на участие подали свыше 100 тысяч петербуржцев. Акцию скоординировали и с другими региональными отделениями "Бессмертного полка" в России и с исполкомом движения в Москве. Кроме того, ко Дню Победы будет приурочена серия памятных мероприятий. Анонс скоро будет опубликован в соцсетях и на сайте штаба движения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#день победы #бессмертный полк #9 мая

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров