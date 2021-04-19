В 2021 году петербуржцы примут участие в шествии "Бессмертного полка" в онлайн-формате

Роспотребнадзор запретил организаторам акции "Бессмертный полк" провести 9 Мая шествие по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Роспотребнадзор запретил организаторам акции "Бессмертный полк" провести 9 Мая шествие по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге.

О смене формата шествия в этом году "Невским новостям" рассказал глава регионального штаба "Бессмертного полка" Андрей Краснобаев. Как бы организаторы ни хотели провести шествие по центру Петербурга, Роспотребнадзор настоял на ограничениях из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Это тяжелое для нас решение, но штаб принял его. Мы не будем подавать заявку на проведение шествия", — рассказал Краснобаев.

В этом году шествие в Петербурге пройдет в онлайн-формате, заявки на участие подали свыше 100 тысяч петербуржцев. Акцию скоординировали и с другими региональными отделениями "Бессмертного полка" в России и с исполкомом движения в Москве. Кроме того, ко Дню Победы будет приурочена серия памятных мероприятий. Анонс скоро будет опубликован в соцсетях и на сайте штаба движения.