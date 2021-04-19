Экономист Лосев: США приготовили для России новые «ловушки»

Американцы не могут подсадить на долги Россию с ее сбалансированной экономикой также, как они делают с другими странами, которые США вовлекают в проект «зеленой энергетики». Но Вашингтон может попытаться вновь «ограбить» Россию

Американцы не могут подсадить на долги Россию с ее сбалансированной экономикой также, как они делают с другими странами, которые США вовлекают в проект «зеленой энергетики». Но Вашингтон может попытаться вновь «ограбить» Россию, как это было сделано в 1990-е годы.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал эксперт-экономист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, который считает, что Америка, прикрываясь борьбой за климат, запускает новую глобализацию.

«Администрация Байдена после ухода из Белого дома «деглобализатора» Трампа запускает новую глобализацию, в рамках которой Соединенные Штаты будут контролировать дефицитные ресурсы, в том числе энергетические, ограничивать потребление остальных стран и держать их экономики на финансовом поводке. Об этом демократы говорят откровенно», — заявил эксперт.

По его словам, американцы хотят жестко привязать к своей политике при помощи кредитов и идеи «зеленой» повестки не только союзные страны, но и те государства, которые еще не успели уйти на орбиту Китая. Привязав все эти страны к своей политике, Вашингтон добьется того, что уже никто в мире не будет вспоминать о принципах свободной торговли, а триллионы напечатанных долларов смогут, не дестабилизируя американскую экономику, уходить в чужие заведомо неэффективные «зеленые» проекты. При чем страны, реализующие эти «зеленые» проекты, будут все глубже погружаться в кредитную зависимость от США. И все это под предлогом борьбы за климат, объяснил экономист.

Также он добавил, что Штаты попытаются использовать климатическую повестку как инструмент давления на Россию, которая остается одним из ведущих поставщиков энергоносителей в мире.

«Россию нельзя подсадить на долги, наш бюджет сбалансирован. Но можно попытаться вновь ограбить, как в 90-е годы. Евросоюз, например, собирается с 2023 года ввести "углеродный налог" за каждую тонну выбросов СО2, возникающих при производстве продукции, которую другие страны поставляют в ЕС, — рассказал Лосев. — .Это и продукты переработки нефти и газа, и сталь, цемент, пластик, резина, минеральные удобрения…».

То есть, по словам эксперта, под этот налог может угодить половина российского экспорта. Если такой налог действительно будет введен, компании из РФ будут вынуждены перечислять бюджету Брюсселя более чем 10 миллиардов евро в год.

Однако за благородными целями «улучшения климата» скрывается хищническая политика англо-саксов, которую они на протяжении последних 500 лет проводят по всему миру.

А саммит, посвященный сокращению вредных выбросов в атмосферу и борьбе с глобальным потеплением, добавил Александр Лосев в заключение, нужен Соединенным Штатам как раз для того, чтобы донести до всего мира свою новую «климатическую» повестку и подготовить «ловушки» для тех стран, которые не сразу поймут опасность этой горячей «заботы о климате» и щедрости, с которой американские финансисты раздают кредиты.