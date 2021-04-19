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18:46   19 Апреля 2021
Экономика

"Газпром" прокачает через Украину дополнительный объем природного газа

"Газпром" прокачает через Украину дополнительный объем природного газа

Дополнительные мощности для прокачки газа через украинскую территорию забронировал на май российский холдинг "Газпром".

Суточный показатель составил 15 млн кубометров природного газа. На февраль, март и апрель газовый холдинг бронировал дополнительные мощности в размере 14,2 млн кубометров сырья из возможных 15 млн. На январь было выкуплено мощностей на 41,2 млн кубометров в сутки из предложенных 41,6 млн. На декабрь 2020 года объем зарезервированных мощностей составил 11,4 млн кубометров.

В течение первого квартала текущего года Россия направила в Европу через территорию Украины 10,441 млрд кубометров топлива, что на 5% больше объема, предусмотренного действующим транзитным контрактом между Москвой и Киевом.

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