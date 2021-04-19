Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек призвал союзные государства, в том числе Великобританию, рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек призвал союзные государства, в том числе Великобританию, рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.

Прага призвала союзников к солидарности, заявил чешский политик в интервью британским СМИ.

"Мы очень ценим голос Великобритании и слышим аналогичную поддержку со стороны Евроcоюза и США... Мы, конечно, просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских должностных лиц, которые работают на их территории», — добавил Гамачек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 марта, что руководство республики подозревает спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны. Сотрудники посольства должны были покинуть Чехию в течение 48 часов.