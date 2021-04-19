Google стал фигурантом дела из-за блокировок на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что зарубежная компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что зарубежная компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга.

Поводом для возбуждения дела против компании стало заявление Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий". Компания пожаловалась на действия Google по неожиданной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.

"В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для пользователей и создателей контента", — говорится на официальном сайте ведомства.

ФАС считает, что такое поведение может ущемлять права пользователей. По факту заявления ведется разбирательство в рамках возбужденного дела. Какое-либо решение будет принято в рамках действующего законодательства позднее.