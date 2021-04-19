Боррель назвал "крупнейшим в истории" скопление российских сил у границ с Украиной

Евросоюз обеспокоен развертыванием российских сил у границ с Украиной. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Евросоюз обеспокоен развертыванием российских сил у границ с Украиной. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС продолжает фиксировать развертывание российских войск на западных границах России.

"Это самое массивное развертывание сил на границах Украины, с которым мы сталкивались. Когда развертываются силы, мы не защищены от неожиданностей. Надеемся, что это завершится и российские силы уйдут", — заявил он.

Боррель утверждает, что к настоящему моменту Россия сконцентрировала у западных границ и в Крыму порядка 150 тысяч военных военнослужащих.

Стоит отметить, что в последние недели западные страны выражают обеспокоенность в связи с усилением группировки войск РФ у границ Украины. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва может перемещать войска в пределах своей территории. Он подчеркнул, что российские войска никому не угрожают, поэтому их маневры на территории РФ не должны никого волновать. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине, а также выражает искреннюю заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.