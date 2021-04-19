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18:16   19 Апреля 2021
Общество

Норвегия оправдалась за воспевающий нацизм фильм "Фронтовики"

Норвегия оправдалась за воспевающий нацизм фильм "Фронтовики"

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая указывает на героизацию нацизма многосерийный фильм "Фронтовики".

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала скандальный фильм "Фронтовики" попыткой заигрывания с военными преступниками. Она подчеркнула, что российская сторона ожидает честной и непредвзятой оценки со стороны "официального Осло". Однако пока в МИД Норвегии лишь оправдались за воспевающий фильм нацизм.

"Норвегия — непоколебимая защитница свободы слова. Разнообразие мнений имеет огромную ценность как основополагающая черта живых демократий", — цитирует NRK заявление МИД Норвегии.

Режиссер сериала Александр Кристенсен в свою очередь отметил, что роль Советского Союза в освобождении Норвегии заслуживает уважения, а его работа пытается "понять, а не осудить" нацистов.

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#мид россии #МИД Норвегии #фильм Фронтовики

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