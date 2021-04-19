Величайшая сделка. Как США хотели купить у Ельцина Сибирь

За пол-России американцы предлагали смешную сумму.

После покупки Аляски в США много раз предлагали купить российские территории в Азии. В 1920 году Владимир Ленин вел переговоры о продаже Камчатки с американским бизнесменом Бейкером Вандерлипом. Вновь истеблишмент США выдвинул такую инициативу при президенте Борисе Ельцине. На сей раз «аппетит» американцев разросся до территории в полстраны.

«Давайте купим Сибирь»

В 1990-е годы Сибирь, как и вся Россия, переживала экономическую катастрофу и разгул криминала. Достаточно вспомнить «бандитские войны» за контроль над промышленными предприятиями Красноярска, Иркутска, Ангарска. Впервые идею покупки у России ее территорий озвучил в 1994 году американский журнал «Вопросы географии». Автором статьи с заголовком «Давайте купим Сибирь» был ведущий консультант Института мировой политики (США) Уолтер Рассел Мид, имевший серьезные связи в американских политических кругах.

Аналитик замахивался на всю территорию России, расположенную «восточнее Уральских гор». Мид предлагал выкупить все земли от Ледовитого океана на севере до Китая на юге. С востока территории должны были ограничиваться Тихим океаном, а с запада — Енисеем.

Уолтер Мид ссылался на исторический прецедент, когда президент США Томас Джефферсон, воспользовавшись финансовыми трудностями Наполеона Бонапарта, выкупил у Франции целую Луизиану. Он считал, что так же мог бы поступить и президент Джордж Буш-старший, предложив сделку Борису Ельцину.

При этом Камчатку, Чукотку и Магаданскую область предлагалось объединить в новый регион Берингия, а южные Курилы отдать Японии. Территориям, подобно регионам Дикого Запада в XIX веке, американцы предоставили бы статус штатов.

Стоимость сделки

Интересно, что купить столь огромные и богатые газом, нефтью и другими полезными ископаемыми территории американцы планировали практически за бесценок. Заплатить России за половину территории страны предполагалось не более трех триллионов долларов — около тысячи долларов за акр земли (0,4 гектара).

Сумма в несколько раз превышала годовой дефицит бюджета США. Мид предлагал заплатить ее не сразу, а выплачивать частями на протяжении двадцати лет: по 200 миллиардов долларов в год.

Он также предлагал построить Транссибирское скоростное шоссе для оживления торговли с Европой, а также развивать инфраструктуру региона. Мид полагал, что сделка будет выгодна и самой России, которая благодаря притоку американского капитала сможет «начать все сначала».

Судьба проекта

В начале 1990-х годов Мид посещал Дальний Восток и даже встретился с губернатором Приморского края Евгением Наздратенко. Американец спросил, нельзя ли сдать регион в долгосрочную аренду, чтобы сделать его «чем-то вроде Гонконга»

«Да, это возможно», – ответил Наздратенко.

Мид утверждал, что намеки на готовность продать полстраны делал президенту Джорджу Бушу-старшему сам Борис Ельцин. Вероятно, он пытался выдать желаемое за действительное. Российские власти прекрасно понимали, что потеря территорий после распада Советского Союза — большой удар по самолюбию электората. Правительство первого президента России, если бы оно согласилось подписать такой договор, немедленно было бы сметено оппозицией.