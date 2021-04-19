У кучи птичьего помета в тюменском селе появилась табличка с именем местного чиновника

Местные жители решили "покреативить" и назвали "гору" с птичьим пометом именем чиновника, компания которого попадала в скандалы из-за загрязнений почвы.

Местные жители решили "покреативить" и назвали "гору" с птичьим пометом именем чиновника, компания которого попадала в скандалы из-за загрязнений почвы.

Жители Тюменской области установили именные таблички рядом со свалкой птичьего помета, которая находится у поселка Боровского. Навозную гору назвали в честь управленца местной птицефабрики, а также экс-главы областного департамента имущественных отношений Евгения Несвата.

Фотографии с табличкой, на которой указано название, появились в группе "Наш Столичный | Тюменский район" в социальной сети "ВКонтакте".

По имеющимся данным, компания Несвата уже неоднократно попадала в скандалы в связи с обвинением в загрязнении почвы.