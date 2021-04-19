Гандельман предупредил об опасности перебоев в работе сердца после COVID-19

Перебои в работе сердца после COVID-19 могут быть симптомом серьезного заболевания, рассказал соведущий Елены Малышевой в передаче "Жить здорово!" кардиолог Герман Гандельман.

Перебои в работе сердца после COVID-19 могут быть симптомом серьезного заболевания, рассказал соведущий Елены Малышевой в передаче "Жить здорово!" кардиолог Герман Гандельман.

Любые сбои в работе сердечно-сосудистой системы требуют медицинского внимания, пояснил врач. Если после перенесенной коронавирусной инфекции пациент наблюдает нарушения в работе сердечной мышцы, то нужно обратиться к кардиологу, сделать электрокардиограмму, эхокардиограмму, холтеровское мониторирование 24-48 часов.

"Возможно, что инфекция привела к увеличению количества экстрасистол и ничего страшного нет, это пройдет", — пояснил Гандельман.

Но есть и другой сценарий развития событий, предупредил врач. Инфекция могла повредить мышцу сердца, в нем возникло воспаление. Именно оно и провоцирует нарушение сердечного ритма. Кардиолог при обследовании должен установить причину перебоев, отметил Гандельман.