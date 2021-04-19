Разработчики "Спутника V" сообщили о 97,6% эффективности вакцины от COVID-19

Отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" показала 97,6% эффективности, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Центре Гамалеи.

Отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" показала 97,6% эффективности, рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и Центре Гамалеи.

Показатель превысил данные, опубликованные в медицинском издании The Lancet. В прошлом материале было указано, что "Спутник V" эффективен против коронавируса на 91,6%, рассказали разработчики вакцины.

Эксперты изучили данные о 3,8 млн жителей России, которые прошли иммунизацию отечественной вакциной против коронавируса. В итоге удалось установить, что заболеваемость с 35 дня после первого укола заболеваемость составила 0,027%, сказано в сообщении.