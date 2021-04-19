Мураховский объяснил, смогут ли США оперативно заменить двигатели РД-180

Вопрос продления США контракта с Россией на поставки ракетных двигателей РД-180 является не техническим, а политическим, так как у американцев не только нет замены российским двигателям, но нет надежды, что они найдут замену в обозримом будущем.

Вопрос продления Соединенными Штатами Америки контракта с Россией на поставки ракетных двигателей РД-180 является не техническим, а политическим, так как у американцев не только нет замены российским двигателям, но нет надежды, что они найдут замену в обозримом будущем.

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал военный эксперт, главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, комментируя заявление гендиректора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова о том, что в 2021 году Россия поставит Соединенным Штатам последнюю партию РД-180 по действующему контракту.

Как заявил по этому поводу Виктор Мураховский, американцы пытаются найти замену российским ракетным двигателям, но пока у них нет аналога РД-180, обладающего схожими характеристиками, у них нет.

«Я сильно сомневаюсь, что в обозримой перспективе он появится. Надо понимать, что американская промышленность, которая занимается ракетно–космической отраслью, в значительной мере утратила компетенции, в том числе в двигателестроении для ракетных изделий, которые выходят в космос», — объяснил военный эксперт.

Сейчас американцы ведут разработки в данной отрасли. Этим вопросом занимаются, как частные разработчики, так и предприятия, работающие по госзаказу. Но пока трудно сказать, когда они достигнут успеха.

При этом надо помнить, что Россия, также как ранее Советский Союз, находится на передовых позициях в мире в области жидкостных ракетных двигателей, напомнил эксперт.

«Американцы в связи с тем, что их боевые межконтинентальные баллистические ракеты опираются на твердотопливные ракетные двигатели, направление разработки жидкостных ракетных двигателей с государственным заказом не особо развивали», – объяснил военный аналитик.

А так как сейчас этими разработками занимаются в основном частные компании, быстрого прогресса в данной сфере можно не ждать.

При этом Соединенные Штаты имеют, конечно, и другие носители, добавил эксперт, но эти двигатели не являются такими надежными и эффективными, как российские РД-180, заключил Виктор Мураховский.

Напомним, согласно данным входящего в холдинг «Роскосмос» НПО «Энергомаш», с 1999 года по 2020 год Соединенным Штатам Америки было отправлено 116 ракетных двигателей, из которых 92 уже были использованы.

Еще в конце 2014 года сенатор Джон Маккейн добился принятия Палатой представителей конгресса США своей поправки, которая обязывала Вашингтон к 2019 году полностью отказаться от использования ракетных двигателей российского производства.

Позже сроки исполнения этого решения были изменены таким образом, что ВВС США обязали полностью отказаться от РД-180 к концу 2022 года.

Однако, ряд американских аналитиков уже заявили, что на практике США вряд ли смогут заменить РД-18 раньше 2030 года.