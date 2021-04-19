Погребинский: Запад и Россия получат пустыню на месте Украины

Политолог уверен, что ВС РФ могут взять Киев в любой момент «голыми руками».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский обратил внимание, что России не нужно вводить войска на территорию Украины для того, чтобы нанести ей поражение. Киев сдастся после нескольких точных ракетных ударов по самым важным инфраструктурным объектам, передает слова эксперта издание «ПолитНавигатор».

«Не надо российским войскам переходить границу. Там есть всякие "Калибры" и прочие, которые с территории и с акватории Каспийского моря наносили точечные точные удары за тысячи километров. Никакие угрозы "тысячи жертв", "русские умоются кровью" – вообще русские могут, не переходя границу, нанести сокрушительный удар по украинским Вооруженным силам, после чего сопротивляться будет нечем», — объяснил политолог.

По мнению Погребинского, Украину можно брать в любой момент «голыми руками». Вся проблема в том, что «бедная страна» кроме ее руководства никому больше не нужна. Среди основных проблем специалист выделил отсутствие «вменяемой» политической элиты и падающую экономику.

«Поэтому самый естественный вариант у России – это просто ждать, пока они, наши руководители, нас всех угробят. И тогда просто вместе с США, Европой решать, что делать с этой пустыней», — заключил спикер.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков ранее объяснял, почему Соединенные Штаты не торопятся делиться с Украиной зенитными ракетными комплексами Patriot для защиты от «российской агрессии».