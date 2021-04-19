Администрация Архангельска оштрафована из-за махинаций с очередью в ясли

Прокуратура города оштрафовала мэрию Архангельска на 50 тыс рублей за нарушение закона о комплектовании дошкольных образовательных учреждений.

Прокуратура города оштрафовала мэрию Архангельска на 50 тыс рублей за нарушение закона о комплектовании дошкольных образовательных учреждений.

Местный житель обратился в мэрию города в 2017 году с намерением устроить свою дочь в детский сад "Рябинушка". Ему ответили отказом, так как ДОУ было уже укомплектовано.

Чиновники предложили семье отправить дочь в другой детский сад, но родители ответили отказом и решили дожидаться своего места в "Рябинушке". Однако их ребенок уже был исключен из очереди, вопреки правилам комплектации дошкольных учреждений.

Мужчина обратился в прокуратуру города. В результате проверки на администрацию Архангельска был наложен штраф в размере 50 тыс рублей.