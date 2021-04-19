Дочь Долиной показала архивные фото Юлии Началовой

Ангелина Миончинская предалась воспоминаниям о прошлом и поделилась архивным фото с покойной певицей Юлией Началовой.

Ангелина Миончинская предалась воспоминаниям о прошлом и поделилась архивным фото с покойной певицей Юлией Началовой.

На личной странице дочери певицы Ларисы Долиной в Instagram появилось старое фото. На снимке запечатлена Юлия Началова в обществе Юлии Ковальчук, Алексея Чумакова, Александра Панайотова и самой Миончинской. Дружеская компания сидела за большим столом и, вероятно, отмечала какое-то событие.

"Как будто в прошлой жизни. Самые", — подписала снимок дочь Долиной.

Поклонники были растроганы архивными снимками.

"Как хорошо, что остались эти фото... Память..."; "Какие здесь все классные!!!"; "Какие прекрасные люди!!!" — написали в комментариях.

Подписчики дочери Долиной поблагодарили ее за снимок. Они заметили, что этой публикацией Миончинская вернула их в прекрасное время.