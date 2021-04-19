Организаторы определились с форматом «Бессмертного полка» 9 мая

Из-за коронавируса шествие вновь пройдет онлайн.

«Бессмертный полк» 9 мая проведут в онлайн-формате. Об этом на пресс-конференции сообщила сопредседатель центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. По ее словам, организаторы не могут гарантировать соблюдение действующих из-за пандемии коронавируса требований Роспотребнадзора.

«Мы не можем взять на себя ответственность за их выполнение в условиях продолжающейся пандемии. Это не только обязательный метр между участниками, это измерение температуры, это необходимость надевать маску. К сожалению, мы не готовы взять на себя такую ответственность», — сказала Цунаева.

Поэтому в День Победы акцию проведут в онлайне, как в прошлом году. При этом организаторы рассчитывают, что ситуация с заболеваемостью позволит провести шествие «Бессмертного полка» в реальности 24 июня — в годовщину Парада Победы 1945 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о стабилизации с заболеваемостью коронавирусом в РФ.