Военный эксперт предупредил россиян о «вонючем дожде западной пропаганды».

Несколько дней назад Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. В Праге их заподозрили в «работе на спецслужбы», которые причастны к взрыву во Врбетице в 2014 году. В беседе с изданием «Царьград» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец высказал точку зрения, что Москва должна жестко реагировать на подобные провокации и обвинения.

С одной стороны, руководство страны не должно уделять внимание бездоказательным обвинениям со стороны других государств, однако терпеть унижения Россия тоже не обязана, объяснил эксперт.

«Уже пришло время молчать. Собака полает, полает, и в конце концов ей это надоест. <…> Вы знаете, надо учиться мстить. Надо учиться мстить врагу до тех пор, пока он не выбросит белый флаг», — заявил Баранец.

Военный обозреватель раскрыл причину такого поведения европейских государств: Запад болен «антироссийской гангреной», одним из симптомов которой являются вымыслы и провокационные обвинения. Баранец предупредил соотечественников, что еще «какое-то время» стране придется жить «под этим вонючим дождем западной пропаганды».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявлял, что Чехия должна получить серьезный отпор со стороны РФ в виде экономических санкций.