Больше половины канадцев хотят ухода премьер-министра Джастина Трюдо

Только 44 процента канадцев считают, что премьер-министр «хорошо поработал и заслуживает переизбрания».

Новый опрос международной исследовательской компании Ipsos показал, что для действующего правительства Канады во главе с либеральным премьер-министром Джастином Трюдо есть повод для опасений: 56 процентов опрошенных граждан страны считают, что «пришло время новой партии взять власть в свои руки». 44 процента канадцев оценили работу премьера позитивно и допускают возможность его переизбрания.

Опрос проводился 9 апреля с выборкой в 1001 опрошенных, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial.

'Which do you agree more with?' Trudeau Has Done A Good Job And Deserves Re-Election: 44% Time For Another Party To Take Over: 56% Ipsos / April 9, 2021 / n=1001 / Online