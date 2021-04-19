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18:49   19 Апреля 2021
Весь мир

Больше половины канадцев хотят ухода премьер-министра Джастина Трюдо

Больше половины канадцев хотят ухода премьер-министра Джастина Трюдо

Новый опрос международной исследовательской компании Ipsos показал, что для действующего правительства Канады во главе с либеральным премьер-министром Джастином Трюдо есть повод для опасений: 56 процентов опрошенных граждан страны считают, что «пришло время новой партии взять власть в свои руки». 44 процента канадцев оценили работу премьера позитивно и допускают возможность его переизбрания.

Опрос проводился 9 апреля с выборкой в 1001 опрошенных, сообщает канадское консервативное издание The Post Millennial.

Недавний опрос фонда Campaign Research подтверждает эти выводы: он показал стремительный рост консервативных взглядов в центральной Канаде — в провинции Онтарио, которая является стратегически важной для победы Консервативной партии на выборах.

Ранее канадский депутат Уильям Амос с либеральными взглядами, который представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился обнаженным во время онлайн-заседания местной палаты общин.

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